Fujinon GF100-200mm F5.6 R LM OIS WR официально анонсировали

Официально представлен новый телеобъектив Fujinon GF100-200mm F5.6 R LM OIS WR, который помимо своего длинного названия может удивить еще и высоким качеством картинки, и тихой работой благодаря линейному мотору автофокуса. Естественно, данная камера создана для профессионалов своего дела, которые хотят делать классные снимки дикой природы и получать от этого массу удовольствия. Фокусного расстояния в 100-200 миллиметров предостаточно, чтобы вы могли без труда снимать дикую природу или спортивные состязания и получали идеального качества картинку. Стоимость нового объектива составляет 2000 долларов, то есть довольно дорого даже при учете того, что это продукт профессионального уровня. В России, естественно, будет еще дороже.