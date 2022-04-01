Fujitsu достигла важного технического рубежа с самым быстрым в мире квантовым симулятором

Компания Fujitsu успешно разработала самый быстрый в мире симулятор квантового компьютера, способный обрабатывать квантовые схемы на 36 кубитов, в кластерной системе, включающей суперкомпьютер Fujitsu PRIMEHPC FX 700, оснащенный тем же процессором A64FX, что и работает на самом быстром в мире суперкомпьютере Fugaku.

Недавно разработанный квантовый симулятор может выполнять программное обеспечение квантового симулятора «Qulacs» параллельно на высокой скорости, достигая примерно вдвое большей производительности по сравнению с другими важными квантовыми симуляторами в 36-кубитных квантовых операциях. Новый квантовый симулятор Fujitsu послужит важным связующим звеном на пути к разработке приложений квантовых вычислений, которые, как ожидается, найдут практическое применение в ближайшие годы. Основываясь на этом прорыве, с 1 апреля 2022 года Fujitsu и Fujifilm Corporation начнут совместные исследования в области приложений квантовых вычислений в области материаловедения.