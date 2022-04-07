Fujitsu запускает «Fujitsu Computing as a Service» доступ к ведущим мировым вычислительным технологиям

Fujitsu сегодня объявила о запуске своего нового портфеля услуг Fujitsu Computing as a Service (CaaS) для ускорения цифровой трансформации (DX) и расширения возможностей клиентов во всем мире, предлагая доступ к некоторым из самых передовых в мире вычислительных технологий через облако для коммерческого использования. Новая услуга включает в себя передовые вычислительные ресурсы, такие как квантовая технология Fujitsu Digital Annealer, вычислительную технологию, лежащую в основе самого быстрого в мире суперкомпьютера Fugaku, и программные приложения, которые позволяют широкому кругу пользователей решать задачи с помощью ИИ и машинного обучения. Fujitsu начнет предоставлять эти новые услуги на японском рынке с октября 2022 года, а за ними последует глобальное развертывание в других регионах, включая Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион и Америку.

В качестве первого шага Fujitsu начнет предварительные заказы на «Fujitsu Cloud Service HPC», который предлагает вычислительную мощность суперкомпьютера Fujitsu PRIMEHPC FX1000, который использует тот же процессор, что и суперкомпьютер Fugaku. Fujitsu начнет продажи сервиса для населения и организаций в Японии с 6 апреля 2022 года, а поставки начнутся в октябре. В ближайшие месяцы Fujitsu добавит услуги для своей технологии Digital Annealer и облачных сервисов искусственного интеллекта в свою линейку услуг, чтобы предоставлять дополнительные услуги с добавленной стоимостью, которые органично интегрируют различные решения.

Fujitsu ожидает, что CaaS будет способствовать решению социальных проблем, а также постоянных проблем в широком спектре отраслей, включая финансы, производство, дистрибуцию, логистику, предотвращение стихийных бедствий (включая прогнозирование землетрясений и цунами) и медицинские области, такие как разработка лекарств и генная инженерия.

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