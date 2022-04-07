Fujitsu запускает «Fujitsu Computing as a Service» доступ к ведущим мировым вычислительным технологиям

В качестве первого шага Fujitsu начнет предварительные заказы на «Fujitsu Cloud Service HPC», который предлагает вычислительную мощность суперкомпьютера Fujitsu PRIMEHPC FX1000, который использует тот же процессор, что и суперкомпьютер Fugaku. Fujitsu начнет продажи сервиса для населения и организаций в Японии с 6 апреля 2022 года, а поставки начнутся в октябре. В ближайшие месяцы Fujitsu добавит услуги для своей технологии Digital Annealer и облачных сервисов искусственного интеллекта в свою линейку услуг, чтобы предоставлять дополнительные услуги с добавленной стоимостью, которые органично интегрируют различные решения.
Fujitsu ожидает, что CaaS будет способствовать решению социальных проблем, а также постоянных проблем в широком спектре отраслей, включая финансы, производство, дистрибуцию, логистику, предотвращение стихийных бедствий (включая прогнозирование землетрясений и цунами) и медицинские области, такие как разработка лекарств и генная инженерия.