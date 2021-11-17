Fujitsu запускает новую 8-мегабитную FRAM, гарантирующую скорость записи до 100 триллионов раз

Fujitsu Semiconductor Memory Solution Limited выпустила новую 8-мегабитную FRAM MB85R8M2TA с параллельным интерфейсом, которая является первым продуктом, который гарантирует 100 триллионов циклов чтения в семействе продуктов Fujitsu FRAM. В настоящее время доступны образцы оценки. Новый продукт обеспечивает как высокоскоростные операции, примерно на 30% более высокую скорость доступа, так и низкое энергопотребление, на 10% меньший рабочий ток по сравнению с традиционными продуктами Fujitsu. Эта система памяти является идеальной заменой SRAM в промышленных машинах, требующих высокоскоростной работы.

FRAM - это энергонезависимая память, обладающая превосходными характеристиками, включая высокую надежность чтения, высокую скорость записи и низкое энергопотребление. Она выпускается серийно уже более 20 лет. Fujitsu предоставляет 8 Мбит FRAM MB85R8M2T с параллельным интерфейсом с июня 2018 года. При продвижении продукта компания учитывала требования клиентов, таких как гарантированная долговечность записи более 10 триллионов раз, работа с такой скоростью, как SRAM и совместимость пакетов TSOP с SRAM.

Обладая способностью работать со скоростью до 25 нс в режиме быстрой страницы, новая FRAM обеспечивает такую ​​же высокую скорость доступа, как и SRAM при непрерывной передаче данных. FRAM имеет максимальный ток записи 18 мА, что на 10% меньше, чем у текущего продукта, и максимальный ток в режиме ожидания 150 мкА, что на 50% меньше. Он размещен в 44-контактном корпусе TSOP, который является тем же корпусом, что и 4-мегабитная FRAM Fujitsu, в дополнение к 48-контактному корпусу FBGA.