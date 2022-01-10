Функция автономного вождения Volvo Ride Pilot тестируется в Калифорнии

Volvo объявила, что выпустит функцию автономного вождения Ride Pilot для своих клиентов в Калифорнии. Компания объявляет о запланированном запуске в США первой функции автономного вождения без присмотра, поскольку компания стремится установить новый отраслевой стандарт автономности без ущерба для безопасности. Наличие нового программного обеспечения Zenseact AD и стандарта Luminar LiDAR в новом полностью электрическом внедорожнике меняет правила игры для Volvo Cars, а также для автомобильной безопасности и автономного вождения.

В то время как эта комбинация программного обеспечения и датчиков, а также безопасность, которую она обеспечивает, будут стандартными, доступными с первого дня для будущего полностью электрического внедорожника Volvo Cars и улучшаться со временем, Ride Pilot будет доступен для клиентов только после того, как он пройдет через Volvo Cars - строгий протокол проверки и тестирования. Она включает проверку безопасной технологии для использования на автомагистралях в различных условиях.
Комментарии и отзывы Volvo Ride Pilot
Hyundai Motor создаст собственные микрочипы для автомобилей…
Hyundai Motor создаст собственные микрочипы для автомобилейРанее на этой неделе главный операционный директор Hyundai Motor сообщил, что компания планирует разработ…
Представлены новые электромобили Volkswagen ID.5 и ID.5 GTX…
Представлены новые электромобили Volkswagen ID.5 и ID.5 GTXVolkswagen представил свои последние электромобили, Volkswagen ID.5 и ID.5 GTX. Новые Volkswagen ID.5 и I…
Представлены новые Alpine A110, A110 GT и A110S…
Представлены новые Alpine A110, A110 GT и A110SКомпания Alpine представила обновленный A110, в линейке которого представлены три модели: A110, A110 GT и…
Porsche 356 и Project 356 World Rally Tour отправляются в Ан…
Porsche 356 и Project 356 World Rally Tour отправляются в АнPorsche 356 - одна из самых знаковых моделей, выпущенных Porsche, и теперь Рене Бринкерхофф готовится к ф…
Представлен уникальный суперкар Ferrari BR20…
Представлен уникальный суперкар Ferrari BR20Ferarri представила новый уникальный суперкар Ferrari BR20, который основан на платформе GTC4Lusso и осна…
Xiaomi начнет массовое производство своего первого электромо…
Xiaomi начнет массовое производство своего первого электромоПосле объявления о своей дочерней компании по производству электромобилей еще в марте этого года во время…
Электромобиль Subaru Solterra получил официальный статус…
Электромобиль Subaru Solterra получил официальный статусSubaru объявила о выпуске своего первого полностью электрического автомобиля Subaru Solterra, запас хода …
Новый электрический внедорожник BYD Tang EV с запасом хода б…
Новый электрический внедорожник BYD Tang EV с запасом хода бНовая модель BYD Tang EV только что появилась в каталоге Министерства промышленности и информационных тех…
Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой
Идеи новогодних подарков детям до 10 летИдеи новогодних подарков детям до 10 лет
Обзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуковОбзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуков
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor