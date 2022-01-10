Функция автономного вождения Volvo Ride Pilot тестируется в Калифорнии

Volvo объявила, что выпустит функцию автономного вождения Ride Pilot для своих клиентов в Калифорнии. Компания объявляет о запланированном запуске в США первой функции автономного вождения без присмотра, поскольку компания стремится установить новый отраслевой стандарт автономности без ущерба для безопасности. Наличие нового программного обеспечения Zenseact AD и стандарта Luminar LiDAR в новом полностью электрическом внедорожнике меняет правила игры для Volvo Cars, а также для автомобильной безопасности и автономного вождения.

В то время как эта комбинация программного обеспечения и датчиков, а также безопасность, которую она обеспечивает, будут стандартными, доступными с первого дня для будущего полностью электрического внедорожника Volvo Cars и улучшаться со временем, Ride Pilot будет доступен для клиентов только после того, как он пройдет через Volvo Cars - строгий протокол проверки и тестирования. Она включает проверку безопасной технологии для использования на автомагистралях в различных условиях.