Футбольный клуб Бавария пробует себя в киберспорте

2019-12-26, Автор - Ramil; Продукт - Pro Evolution Soccer; [58]
Футбольный клуб из Мюнхена начал делать первые шаги в киберспорте. Киберспортивная команда ФК Бавария играет Pro Evolution Soccer в лиге E-Football-Pro. Команда именитого клуба состоит из четырех человек, тренера Матиаса Люттенбергера, и трех испанских спортсмена.

Предыдущий владелец клуба не был поклонником киберспорта и не проявлял активность в этой области. Но новые владельцы так не считают и развивают эту сферу полным ходом.

14 декабря клуб встретился с командой Манчестер Юнайтед и провели две встречи. Первая игра закончилась поражением 2-3, вторая была сыграна в ничью 0-0. В январе клуб сыграет с Барселоной и Шальке 04. Начало финального турнира состоится только 27 июля 2020 года.

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