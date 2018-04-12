FutureMark изменит имя, бренд и веб-сайт на UL

Еще в 2014 году компания UL приобрела и приобрела FutureMark. Хотя все контрольные показатели действуют под наименованием FutureMark, скоро произойдет изменение.23 апреля UL сделает следующий шаг, изменив название компании от Futuremark до UL. Это также означает изменение их веб-сайтов, которые будут размещены на сайте benchmarks.ul.com , UL является сокращением для Underwrites Laboratories.