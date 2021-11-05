G.SKILL представила разогнанную DDR5

Компания G.SKILL, ведущий мировой производитель высокопроизводительной памяти и игровой периферии, рада объявить о достижении экстремальной скорости DDR5-7000 при CL40-40-40-76 на комплекте памяти объёмом 32 ГБ (2x16 ГБ). Данная скорость памяти — это захватывающее достижение, поскольку недавно в рекордах разгона она была замечена только при охлаждении при минусовой температуре жидким азотом. Оснащенная высокопроизводительными компонентами Samsung DDR5, эта сверхскоростная память действительно достойна флагманской классификации семейства Trident Z5 G.SKILL. «Мы наблюдаем потрясающий потенциал разгона памяти DDR5 на новейших процессорах Intel Core 12-го поколения для настольных ПК и материнских платах с набором микросхем Intel Z690», — говорит Текила Хуанг, корпоративный вице-президент G.SKILL International.

«DDR5-7000 — это невероятная веха для нас, и мы продолжим работать с нашими отраслевыми партнерами над разработкой еще более быстрой памяти DDR5 для энтузиастов ПК и оверклокеров». Это и правда внушительный показатель, так как на самом деле получить такую высокую скорость памяти без специального оборудования тяжело. С другой стороны, пока что помимо скорости никакой дополнительной информации о продукте нет — тестов, которые покажут преимущества такого разгона, никто не публикует. Так что не совсем понятно, скажется ли это на производительности системы или это просто разгон ради разгона и пиара. Будем ждать тесты.