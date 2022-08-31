GAC показала полноприводный кроссовер Aeon V Plus

В Китае представлен кроссовер GAC Aeon V Plus.

GAC Aeon V Plus - это полноприводный кроссовер по цене всего 30 тысяч долларов. Он способен проехать на электричестве около 150 км. Габариты автомобиля составляют 4650 х 1920 х 1720 мм, а длина колесной базы — 2830 мм. Сиденья второго ряда могут полностью складываться. Если сложить задние сиденья, получится грузовая платформа объемом 1563 литра. Внутри салона имеется два экрана, один расположен на цифровой панели, а другой на центральной панели.

GAC Aeon V Plus получил систему помощи под названием ADiGO PILOT. Мощность силовой установки кроссовера составляет 225 или 272 л.с. Предлагается четыре мощность электродвигателя: 71,8, 72,3, 80 и 95,8 кВтч. Запас хода соответственно 500, 600 и 702 км.
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