GIGABYTE анонсировала самый мощный мини-ПК в мире BRIX Extreme

Компания GIGABYTE Technology, ведущий производитель материнских плат и видеокарт, объявила сегодня о выпуске совершенно новой серии мини-ПК BRIX Extreme 2022 года, в которых используются новейшие мобильные процессоры Intel Core 12-го поколения с самой масштабируемой клиентской архитектурой Intel, обеспечивающей превосходные вычислительные возможности.

Благодаря новому дизайну Intel Core, обеспечивающему лидирующую производительность, эти процессоры значительно повышают производительность благодаря совершенно новому гибридному дизайну, обеспечивающему превосходную однопоточную и многопоточную производительность. Улучшенный эксклюзивным дизайном GIGABYTE, новый дизайн BRIX Extreme 2022 года объединяет четыре выхода дисплея, включая HDMI 2.1, USB4, 2,5G Ethernet, а также новейшую конфигурацию WiFi 6E.

Новейшие мобильные процессоры Intel Core 12-го поколения основаны на 10-нм технологии, и по сравнению с предыдущим поколением эти новые процессоры обеспечивают повышение производительности графического процессора на 10 %, увеличение многопоточной производительности на 24 % и делают это с более высокими тактовыми частотами до 4,70 ГГц. Высокая производительность этих новых процессоров устанавливает новую веху для мобильной платформы. Мобильные процессоры Intel Core 12-го поколения с Intel Iris Xe также выводят графическую производительность и обработку мультимедиа на новый уровень благодаря массивным 96 EU (Execute Unit), которые позволяют пользователям играть в новейшие игры DirectX 12 Ultimate на ультра-настройках. Способный создавать контент и обрабатывать высокопроизводительное ускорение AI, BRIX Extreme также может поддерживать полную поддержку мультимедиа 8K через порт HDMI 2.1. Благодаря выдающейся графической производительности и частоте памяти DDR4 до 3200 МГц эти процессоры повышают производительность обработки с оптимизированной энергоэффективностью для универсальных приложений, включая игры, повседневные задачи и развлечения.

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