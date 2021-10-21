GIGABYTE представляет уникальное серверное решение для устранения недостатков RAID с GRAID SupremeRAID

Все больше и больше компаний используют флэш-накопители и делают это в более крупных масштабах; однако при использовании RAID могут возникать подводные камни, такие как ограничения производительности вычислений или потребление большого количества ресурсов ЦП. Чтобы решить эти проблемы и сделать это с большим количеством дисков, GRAID SupremeRAID работает путем установки виртуального контроллера NVMe в ОС и интеграции устройства PCIe для обеспечения высокой производительности. Это решение GIGABYTE обеспечивает пропускную способность более 100 ГБ / с для рабочих нагрузок в области высокопроизводительных вычислений, редактирования видео 4K / 8K, высокочастотной торговли, обработки онлайн-транзакций или обработки баз данных.
R282-Z9G поставляется с установленной картой GRAID и показал оптимальную производительность с 20 дисками Kioxia CM6 (Gen4). R282-Z9G поддерживает два процессора AMD EPYC 7003, до 64 ядер и максимальный TDP 240 Вт. Учитывая конструкцию с двумя сокетами, в 8-канальной конфигурации памяти доступно 32 слота DIMM для 2 модулей DIMM на канал. Для высокоскоростной сети доступен слот PCIe 4.0 x16 FHHL. На задней панели корпуса находятся 2 дополнительных отсека для 2,5-дюймовых твердотельных накопителей SATA. На задней панели корпуса расположены порты USB 3.0, порт VGA для локального управления и пара портов LAN 1GbE. Система питания подается с резервированием мощностью 1600 Вт. Источники питания.