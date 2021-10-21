GIGABYTE представляет уникальное серверное решение для устранения недостатков RAID с GRAID SupremeRAID

Компания GIGABYTE Technology, лидер отрасли в области высокопроизводительных серверов и рабочих станций, сегодня анонсировала новый сервер GIGABYTE R282-Z9G, который позволяет обойти ограничения аппаратного и программного обеспечения RAID, которые являются узким местом RAID при использовании с твердотельными накопителями NVMe. Продолжая успех серии R282, новый SKU был разработан для размещения комплексного серверного решения, специально предназначенного для высокопроизводительных твердотельных накопителей NVMe (Gen4) для RAID за счет включения решения GRAID SupremeRAID в R282-Z9G. Это первый сервер GIGABYTE с технологией GRAID, который оказался весьма успешным с твердотельными накопителями Kioxia CM6-R.

Все больше и больше компаний используют флэш-накопители и делают это в более крупных масштабах; однако при использовании RAID могут возникать подводные камни, такие как ограничения производительности вычислений или потребление большого количества ресурсов ЦП. Чтобы решить эти проблемы и сделать это с большим количеством дисков, GRAID SupremeRAID работает путем установки виртуального контроллера NVMe в ОС и интеграции устройства PCIe для обеспечения высокой производительности. Это решение GIGABYTE обеспечивает пропускную способность более 100 ГБ / с для рабочих нагрузок в области высокопроизводительных вычислений, редактирования видео 4K / 8K, высокочастотной торговли, обработки онлайн-транзакций или обработки баз данных.

R282-Z9G поставляется с установленной картой GRAID и показал оптимальную производительность с 20 дисками Kioxia CM6 (Gen4). R282-Z9G поддерживает два процессора AMD EPYC 7003, до 64 ядер и максимальный TDP 240 Вт. Учитывая конструкцию с двумя сокетами, в 8-канальной конфигурации памяти доступно 32 слота DIMM для 2 модулей DIMM на канал. Для высокоскоростной сети доступен слот PCIe 4.0 x16 FHHL. На задней панели корпуса находятся 2 дополнительных отсека для 2,5-дюймовых твердотельных накопителей SATA. На задней панели корпуса расположены порты USB 3.0, порт VGA для локального управления и пара портов LAN 1GbE. Система питания подается с резервированием мощностью 1600 Вт. Источники питания.