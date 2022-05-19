GIGABYTE выпустила процессорный сервер на базе Arm

Компания GIGABYTE Technology, лидер в области высокопроизводительных серверов и рабочих станций, сегодня объявила о выпуске нового масштабируемого сервера с наддувом G492-PD0, который поддерживает процессоры Ampere Altra Max или Altra с графическими процессорами NVIDIA HGX A100 Tensor Core для обеспечения максимальной производительности в облачной инфраструктуре. Используя процессор Ampere Altra Max с большим количеством ядер, до 128 ядер Armv8.2 на сокет с ядром Arm M1, G492-PD0 эффективно обеспечивает высокую производительность и минимизирует общую стоимость владения.

GIGABYTE разработала G492-PD0 в ответ на потребность в высокопроизводительных платформах помимо x86, а именно в процессорах на базе Arm от Ampere. Этот новый сервер G492 был адаптирован для работы с производительностью ускорителя базовой платы NVIDIA без ущерба для производительности процессора или графического процессора. Этот сервер дополняет существующую линейку серверов GIGABYTE G492, поддерживающих базовую плату NVIDIA HGX A100 с 8 GPU на платформе AMD EPYC (G492-ZL2, G492-ZD2, G492-ZD0) и Intel Xeon Scalable (G492-ID0). В линейке серверов G492 используется новое устройство для охлаждения, в котором для ускорителей NVIDIA и графических процессоров, используемых в сетевых слотах расширения, выделяется охлаждающая камера, что обеспечивает максимально возможный поток воздуха для охлаждения высокопроизводительных компонентов. Поверх отсека для графического процессора 3U находится сервер 1U, в котором размещены ЦП, память, хранилище и передние слоты расширения. Благодаря высокой эффективности процессоров Ampere тонкий сервер форм-фактора 1U способен поддерживать пиковую производительность, в том числе заполнять все отсеки для дисков Gen4 U.2 NVMe и два дополнительных слота расширения на передней панели корпуса без каких-либо компромиссов.
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