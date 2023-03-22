GMNG сняла целый сериал про геймеров и их периферию

Компания GMNG стала первым полностью российским производителем игровой периферии, который в том числе довольно необычно подошёл к вопросу рекламной кампании своей продукции. Для этого представители бренда сняли полноценный сериал, который представлен во ВКонтакте и Яндексе, раскрывающий стереотипы современной индустрии видеоигр, а также проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются геймеры. Всё это было снято в рамках кампании «Нравится – играй» — настоятельно рекомендуем ознакомиться тем, кто интересуется направлением игровой периферии и просто играет в видеоигры. Сценаристам даже удалось весьма интересно раскрыть, пожалуй, основную проблему современных игроков — недопонимание со стороны общественности относительно их хобби.

Соответственно, сериал поставил перед собой задачу продемонстрировать пользователям со всего мира, что быть геймером это вполне нормально, в этом нет ничего зазорного или плохого, а даже наоборот. Если человек занимается чем-либо и получает от этого удовольствие, то больше ничего и не нужно. Кроме хорошей периферии, конечно, которая позволит заниматься этим любимым делом с максимальным комфортом. Также сериал порадовал неплохим набором шуток относительно классических ситуаций из жизни любого игрока, что тоже не может не радовать, и для поклонников видеоигр это настоящий подарок. И, конечно, это самый оригинальный вариант рекламы из всех, которые мы только видели за последние годы. Или даже вообще.
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