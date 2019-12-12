GOG GALAXY 2.0 доступен в бета-версии

GOG GALAXY 2.0 это клиент который поможет вам упорядочить игры установленные на ПК, отслеживать свои успехи и достижения. Он также позволит собрать друзей, даже если они играют с других платформ. Закрытый период бета-тестирования принес с собой ряд дополнительных обновлений, в том числе просмотр онлайн-статуса друзей с разных платформ в GOG GALAXY 2.0 и добавление глобального поиска.

Открытая бета-версия GOG GALAXY 2.0 доступна как для Windows, так и для Mac. Чтобы присоединиться к бета-версии, все, что нужно сделать, это загрузить приложение. GOG GALAXY 2.0 ориентируется на конфиденциальности. С клиентом GOG GALAXY 2.0 вы сможете собрать любимые игры в одну библиотеку, а также общаться с друзьями со всех игровых платформ.