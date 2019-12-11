GRID Autosport получит два новых режима игры

GRID Autosport был выпущен на PlayStation 3, Xbox 360 и ПК в 2014 году. Разработана студией Codemasters, известная такими проектами как, Dirt и F1. Затем игра была перенесена на другие платформы, OSX, Linux, iOS, Android и Nintendo Switch.

Версия Nintendo Switch получила хорошие отзывы и была хорошо принята поклонниками игры. Но им не хватало чего-то. Разработчик сообщил что в следующем обновлении добавит многопользовательный онлайн режим, который появится в 2020 году. Обновление позволит разделить экран на 2 игрока и локальный мультиплеер на 8 игроков.