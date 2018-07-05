GTA Online появится DLC в следующем месяце (видео)

Rockstar выпустит DLC для GTA Online, добавит ночные клубы. С расширением Los Santos: Nightclub игроки могут открыть свой собственный клуб, чтобы получать доход от его посетителей. DLC будет доступно бесплатно в июле.В ночном клубе будут представлены ди-джеи, такие как Диксон и Соломун. Вместе с художником «Черная мадонна» и музыкальная группа «Сказка о нас». Ночная жизнь в Лос-Сантосе становится серьезной модернизацией жизни.