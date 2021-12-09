GTA Online впервые за долгие годы получит сюжетное дополнение

Чуть позднее в этом месяце популярная игра GTA Online получит новые сюжетные миссии, вернув известного героя из сюжетной линии Grand Theft Auto 5 Франклина, и представив новую музыку легендарного рэпера Доктора Дре. Грядущее обновление должно быть выпущено 15 декабря — геймеру нужно будет связаться с Франклином Клинтоном, что дает нам представление о том, чем он занимался с момента выхода основной истории GTA 5. Его новому «агентству решений для знаменитостей» нужен высококлассный клиент для раскрутки, и именно здесь доктор Дре приходит на помощь. Это будет первое появление рэпера после его короткой эпизодической роли в прошлогоднем ограблении Кайо Перико. Он также представит в игре новую и неизданную музыку, о чем Snoop Dogg говорил ранее в этом году.

Rockstar заявила, что грядущее обновление добавит новую радиостанцию и первое в своем роде обновления для существующих радиостанций, включая тонну новых и неизданных эксклюзивных треков от Dr. Dre и других популярных артистов. Естественно, издатель также добавит новые автомобили, такие как Dewbauchee Champion, новое оружие (электрошокер и компактная пусковая установка EMP), а также новые области для посещения.И хотя я, честно говоря, не запускал GTA Online примерно с апреля прошлого года, Rockstar при помощи столь необычного контента манит меня вернуться. Остаётся лишь надеяться, что сюжетная линия будет интересной, а не так, как это было с предыдущими апдейтами, сделанными лишь для галочки.
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