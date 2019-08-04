Гаджет ведёт к проблемам с лишним весом

Избыточный вес — лишь первая и самая заметная проблема, которую влечет за собой малоподвижный образ жизни. В число более серьёзных последствий входят диабет и различные формы рака. Разумеется, пользоваться гаджетом сколько душе угодно никто запретить не может. Учёные лишь призывают людей относиться к своему здоровью немного ответственнее.Профессора Университета Симона Боливара провели исследование, участниками которого стали 1060 добровольцев. Ученые пришли к выводу, что люди, не выпускающие смартфон из рук, на 43% более склонны к набору избыточного веса, нежели те, кто пользуется гаджетом лишь по необходимости. Критическим признано время за устройством, превышающее пять часов в сутки. Исследователи отметили, что пользователи, склонные надолго «залипать» в смартфоны, ведут менее подвижный и здоровый образ жизни: они реже занимаются спортом и гораздо чаще отдают предпочтение простой в приготовлении вредной пище.