Galaxy Note 10: Samsung представил свой первый 7-нанометровый чип Exynos 9825

Компания Samsung анонсировала новый флагманский процессор Exynos для смартфонов Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.

Чипсет назвали Exynos 9825. Он стал улучшенной версией Exynos 9820, который установлен в Galaxy S10. Процессор построен по 7-нанометровому техпроцессу EUV (8 нм в Exynos 9820). Благодаря этому, инженерам удалось уменьшить его энергопотребление и немного увеличить производительность.

Все остальные спецификации нового чипа не изменились. Он получил два кастомных ядра Mongoose, два ядра Cortex-A75 и четыре ядра Cortex-A55. За графику SoC отвечает видеоускоритель Mali-G76 MP12. Процессор также имеет NPU-чип для обработки функций ИИ, поддержку Cat-20 LTE-A Pro (скорость закачки до 2 Гбит/с), LPDDR4X, UFS 3.0 и запись видео до 8K.