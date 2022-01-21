Гарнитура Google AR находится в разработке на сверхсекретном объекте

Сообщается, что Google работает над гарнитурой дополненной реальности (AR) под кодовым названием Project Iris. Устройство использует обращенные наружу камеры для записи реального мира, а затем добавляет к нему компьютерную графику, создавая захватывающий опыт смешанной реальности. Информация поступила от анонимных источников, знакомых с проектом. Они показали, что первые прототипы строятся на объекте в районе залива Сан-Франциско и выглядят как лыжные очки. Устройство не требует проводного подключения к внешнему источнику питания и работают на собственном процессоре от Google.

Гарнитура будет работать под управлением Android, хотя недавние списки указывают на то, что Google работает над новой ОС для «инновационного AR-устройства», а это означает, что компания вскоре может получить другую ОС под своим именем. Что касается даты выпуска, гарнитура AR может появиться уже в 2024 году вместе с Project Starline.