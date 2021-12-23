Гарнитура HalfDive VR предназначена для использования в лежачем положении

Токийская компания, выпустила гарнитуру виртуальной реальности, получившая название HalfDive, заявляет, что она использует положение лежа, чтобы «активизировать деятельность человека в наиболее низком энергетическом состоянии». Создатели заявляют, что гарнитура избавлена от многих конструктивных ограничений, к которым привыкли обычные производители гарнитур виртуальной реальности с введением таких вещей, как бликовая оптика и микродисплеи.

HalfDive размещается на основании, которое позволяет включать в себя такие вещи, как стек из 10 асферических линз с заявленным полем обзора 134 градуса (FOV) и двойными дисплеями с разрешением 1440 пикселей на каждый глаз.

HalfDive должна быть в основном стационарной гарнитурой, поэтому пользователи действительно не будут физически перемещаться, за исключением поворота головы влево и вправо. Компания заявляет, что поддерживает симуляцию движения аватара, в дополнение к отслеживанию базовой станции SteamVR, которое может использоваться для ее еще не раскрытого контроллера.