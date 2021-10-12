Гарнитура Magic Leap 2 AR выйдет в 2022 году

На этой неделе были представлены первые изображения гарнитуры Magic Leap 2 второго поколения с дополненной реальностью, которая дает представление о том, чего можно ожидать от новой гарнитуры, которая будет выпущена в следующем году в 2022 году. К сожалению, было выпущено очень мало спецификаций для этой гарнитуры, но компания привлекла инвесторов которые вложили уже более 500 миллионов долларов на запуск новой технологии.

Эти инвестиции - важный шаг в продвижении Magic Leap по преобразованию методов нашей работы», - сказала Пегги Джонсон, главный исполнительный директор Magic Leap. «С момента присоединения к Magic Leap в 2020 году я сосредоточился на ускорении перехода компании на корпоративный рынок, укреплении нашей технологической основы и построении надежного бизнеса в различных секторах, от здравоохранения и производства до обороны и государственного сектора. При постоянной поддержке со стороны наших существующих инвесторов Magic Leap будет иметь большую финансовую гибкость и ресурсы, необходимые для продолжения нашей траектории роста, поскольку мы расширяем нашу ведущую в отрасли технологию AR»

За последний год Magic Leap и его партнеры разработали эффективные сценарии корпоративного использования в сфере обучения, производства и здравоохранения. Magic Leap также продолжила расширять свой значительный портфель патентов, включая разработку продукта второго поколения Magic Leap 2, который станет самым маленьким и легким устройством в отрасли, созданным для предприятий.

Эта более продвинутая гарнитура отличается инновационными достижениями на рынке, такими как затемнение и увеличенное поле зрения, которые призваны способствовать более широкому внедрению AR в бизнесе. Общая доступность Magic Leap 2 запланирована на следующий год, и некоторые клиенты уже используют ее возможности в рамках программы раннего доступа.