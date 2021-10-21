Гарнитура Varjo Aero VR предлагает качество воспроизведения профессионального уровня по доступной цене

Сегодня Varjo официально запустила свою новую гарнитуру Aero VR, открывая предварительные заказы на оборудование, которое было специально разработано, чтобы предложить «качественный скачок в визуальной точности как для профессионалов, так и для передовых пользователей VR» - заявляет команда инженеров. Новейшее оборудование от компании было разработано для обеспечения более доступной гарнитуры VR по сравнению с другими их творениями, цена которых варьируется от 3200 до 5500 долларов в дополнение к годовой подписке.

Varjo Aero отличается ультрасовременной оптической конструкцией, которая выводит пользователей на новый уровень визуальной точности, сдвигая пиксели вместе прямо перед вами. Объективы с переменным разрешением создают сверхчеткое пиковое разрешение 35 PPD прямо в центре фокуса, где это наиболее важно - имитируя работу человеческого глаза. Альтернативные коммерчески доступные гарнитуры максимально приближены к 20 PPD. По сравнению с темными ощущениями от линз Френеля потребительского класса, линзы в Aero асферические, предлагая невероятно реалистичный визуальный опыт, который оставляет в прошлом лучи и эффект ширмы.

Varjo Aero имеет самую передовую в мире встроенную систему отслеживания взгляда на частоте 200 Гц. Он оснащен автоматической механической регулировкой межзрачкового расстояния, которая всегда обеспечивает наилучшее качество изображения для каждого пользователя. Благодаря калибровке в одной точке требуется несколько секунд, чтобы гарнитура подобрала идеальную оптику, соответствующую вашим глазам. Отслеживание взгляда также позволяет выполнять расширенный динамический рендеринг для дальнейшего повышения производительности приложений.