Гарнитура смешанной реальности OJO 500 от Acer

Acer запустила новую гарнитуру OJO 500 с функцией Windows Mixed Reality, которая имеет уникальную конструкцию, которая обеспечивает гибкость и комфорт. Изюминкой гарнитуры смешанной реальности является ее уникальный дизайн, который позволяет индивидуально удалять объектив и головной ремешок для удобства хранения и очистки. Гарнитура доступна с жестким или мягким ремешком, оба из которых обеспечивают удобную посадку.

OJO 500 оснащен двумя 2,89-дюймовыми жидкокристаллическими дисплеями высокого разрешения с широким полем обзора 100 градусов, общим разрешением 2880 x 1440 пикселей и быстрой частотой обновления до 90 Гц. Это первая гарнитура Windows Mixed Reality и первая гарнитура Virtual Reality (VR), которая оснащена съемной конструкцией, запатентованной встроенной технологией звуковых труб и технологией регулировки межзрачкового расстояния с программным обеспечением. Пользователи смогут использовать более 2500 игр и приложений от Steam VR и Microsoft Store. Новинка будет доступна в феврале 2019 года.