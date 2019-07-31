Гарнитуры Oculus, Hololens и Vive смогут обмениваться приложениями

Группа Khronos выпустила первую официальную версию спецификации OpenXR, которая может сделать кроссплатформенные приложения AR и VR гораздо более распространенными в будущем. Это позволяет разработчикам создавать приложения, которые могут работать на различных устройствах разных брендов, без необходимости создавать конкретную версию для отдельных моделей. Microsoft уже выпустила OpenXR в своем магазине еще до того, как была официально выпущена первая версия. Пользователи Windows Mixed Reality и HoloLens 2 могут просто установить его для запуска любого приложения на базе OpenXR.Facebook обещает добавить поддержку приложений, построенных на OpenXR 1.0 на платформах Rift и Quest.