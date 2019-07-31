Гарнитуры Oculus, Hololens и Vive смогут обмениваться приложениями

2019-07-31, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - OpenXR; [36]
Группа Khronos выпустила первую официальную версию спецификации OpenXR, которая может сделать кроссплатформенные приложения AR и VR гораздо более распространенными в будущем. Это позволяет разработчикам создавать приложения, которые могут работать на различных устройствах разных брендов, без необходимости создавать конкретную версию для отдельных моделей.

Microsoft уже выпустила OpenXR в своем магазине еще до того, как была официально выпущена первая версия. Пользователи Windows Mixed Reality и HoloLens 2 могут просто установить его для запуска любого приложения на базе OpenXR.Facebook обещает добавить поддержку приложений, построенных на OpenXR 1.0 на платформах Rift и Quest.


Комментарии и отзывы OpenXR
Sony продала 100 миллионов приставок Pla...
Sony продала 100 миллионов приставок PlaНесмотря на рекордные продажи, PlayStation 4 было продано около 100 миллионов приставок, что делает его ...
Исследователи Google обнаружили недоста...
Исследователи Google обнаружили недостаИсследователи безопасности Google обнаружили в iMessage шесть критических уязвимостей, которые были испра...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офис...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офисДовольно часто я слышу от пользователей вокруг, что им не нравится привычный офис от компании Microsoft —...
Беспроводные наушники Soul True Wirele...
Беспроводные наушники Soul True WireleКомпания Soul представила новое дополнение в линейке, беспроводных наушников. True Wireless ST-XX явля...
Игровой ПК Lenovo IdeaCentre T540 Gaming...
Игровой ПК Lenovo IdeaCentre T540 GamingКомпания Lenovo поделилась подробностями российского релиза игрового ПК IdeaCentre T540 Gaming, который п...
Смартфон Xiaomi Mi Mix 2 обновился до An...
Смартфон Xiaomi Mi Mix 2 обновился до AnКак и было обещано, компания Xiaomi обновила до Android 9.0 Pie смартфон Mi Mix 2, который вышел в 2017 г...
Корпус Corsair iCUE 220T RGB Airflow пол...
Корпус Corsair iCUE 220T RGB Airflow полКомпания Corsair пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью iCUE 220T RGB Airflow, которая отлич...
Мощная новинка Redmi Note 7 и его функци...
Мощная новинка Redmi Note 7 и его функциXiaomi Redmi Note 7 несёт на борту чип Snapdragon 660 и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Смартфон также име...


Обзор AORUS AD27QD. Игровой 27-дюймовый монитор с IPS и WQHDОбзор AORUS AD27QD. Игровой 27-дюймовый монитор с IPS и WQHD
Обзор Thermaltake WaterRam RGB 16GB DDR4-3200 (CL-W251-CA00SW-A). Оперативная память в водоблокомОбзор Thermaltake WaterRam RGB 16GB DDR4-3200 (CL-W251-CA00SW-A). Оперативная память в водоблоком
Обзор Kingston A400 M.2 (SA400M8/240G). Один из самых доступных SSDОбзор Kingston A400 M.2 (SA400M8/240G). Один из самых доступных SSD
Обзор HIPER TWS SPORT. Беспроводные наушники для фитнеса и спортаОбзор HIPER TWS SPORT. Беспроводные наушники для фитнеса и спорта
Обзор Defender Aurora S40 BT. Акустическая система 2.0 с BluetoothОбзор Defender Aurora S40 BT. Акустическая система 2.0 с Bluetooth
Обзор WPS Office. Новый шикарный офис...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офисДовольно часто я слышу от пользователей вокруг, что им не нравится привычный офис от компании Microsoft —...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARG...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARGВ последнее время производители систем охлаждения сделали большой упор на СЖО — они стали заметно доступн...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языки...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языкиСегодня мы проварим о приложении Drops, которое открывает пользователю доступ к изучению иностранного язы...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с Болливуд старается во всем перещеголять Голливуд: мало того, что их фильмы о любви давно считаются одни...
Предварительный обзор Acer Chromebook Sp...
Предварительный обзор Acer Chromebook SpДлительное время пользователи не совсем понимали, зачем им ноутбуки под управлением операционной системы ...
Обзор Tabletki. Полезный софт...
Обзор Tabletki. Полезный софтСегодня мы поговорим о крайне полезном приложении Tabletki, которое позволяет искать информацию о препара...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i Pro...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i ProМы привыкли к тому, что производительные смартфоны с привлекательным дизайном и хорошей камерой стоят кра...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные ...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные 25 июля в Москве прошла презентация компании ASUS, в рамках которой были представлены игровые ноутбуки се...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20Сейчас пошел просто какой-то бум новых видеокарт от партнеров компании NVIDIA, которые делают достаточно ...
В России представили Honor 20 Pro. Смарт...
В России представили Honor 20 Pro. Смарт25 июля в Москве прошла презентация смартфона Honor 20 Pro. Если вкратце, новинка получила сразу четыре т...
Обзор Redfin. Покупаем себе домик...
Обзор Redfin. Покупаем себе домикДавайте выберем себе домик за 50 миллионов долларов где-то в Беверли-Хиллз. Думаете, что это сложно или у...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeFor...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeForКомпания NVIDIA представила свою новую линейку видеокарт с индексом Super в названии, которые отличаются ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor