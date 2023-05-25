Гарнитуру Apple Reality Pro точно покажут 5 июня

Уже несколько лет ходят слухи о том, что Apple выпустит гарнитуру смешанной реальности и в последние месяцы Марк Гурман из издания Bloomberg регулярно раскрывал детали о новой гарнитуре перед презентацией, которая, вероятно, должна состояться на WWDC 2023. И сегодня появилась весьма интересная новость, которая явно намекает, что гарнитуру действительно представя. Причиной так думать послужило то, что Иан Хэмилтон из информационного издания UploadVR получил приглашение на ключевой доклад Apple, который состоится 5 июня. Это первый раз, когда издание UploadVR, которое в основном занимается технологиями дополненной и виртуальной реальности, получило приглашение на WWDC. Соответственно, есть мнение, что если профильное издание пригласили на презентацию, то новая гарнитура действительно будет представлена.

Также инсайдеры заявляют, что гаджет под названием Reality Pro будет использовать два micro-OLED-дисплея разрешением 4K (по одному на каждый глаз), обеспечивая пользователю объединённое разрешение в 8K. Также сообщается, что гарнитуру будет работать сразу на двух процессорах Apple M2 и это не будут облегчённые версии чипов, а совершенно стандартные решения, которые устанавливаются в ноутбуки и компьютеры компании Apple. Благодаря этому устройство Reality Pro будет одним из самых мощных автономных устройств смешанной реальности на рынке. Вот только при цене примерно в 3000 долларов далеко не все захотят такое устройство покупать.