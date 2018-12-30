Где хранить ценности - в сейфе или банковской ячейке?

2018-12-30, Автор - Айдар Ибрагимов; [86]

По мере роста доходов населения и накопления ценностей обеспечиваются повседневные потребности, приобретаются предметы роскоши и затем деньги начинают работать на сохранение этих же денег. Человек зарабатывающий существенные суммы начинает понимать, что сохранить деньги можно только путем покупки сейфов, найма охраны, вывоза активов в надежные юрисдикции. В данной заметке мы разберем возможности сохранения ценных документов, ювелирных украшений, оружия, денег. Что для этого больше всего подойдет: сейф или банковская ячейка?

Следует понимать, что ни то, ни это не является панацеей. Сейфы бывают различные и разделяются по степени взломостойкости на пятнадцать классов от 1 до 15. В рамках отечественного советского ГОСТа принято выделять 12 классов. Тем не менее, все эти сейфы объединяет одно ключевое свойство - всех их можно вскрыть, просто на один сейф будет затрачено больше времени, чем на другой. Убедиться в этом вы можете обратившись в организации осуществляющие вскрытие сейфов, такие как express-t.ua Просто позвоните по одному из номеров на сайте и спросите что у вас есть такой-то сейф и вам его надо вскрыть, сейчас вы уходите, будете вечером - сколько времени понадобиться специалисту и сможет ли он это сделать не вывозя сейф. Вам скажут конкретное время от 10 до 30 минут в зависимости от сложности устройства сейфа. Большинство сейфов будет вскрыто без его повреждения. Так вы можете предварительно оценить надежность планируемого к приобретению сейфа. Да, вы можете спрятать сейф от людских глаз, но следует понимать, что о наличии у вас сейфа злоумышленникам сообщит либо скрытая камера, либо родственники, которые с вами проживают. Вот такая надежность большинства сейфов.

Банковские ячейки - вовсе уникальный инструмент. Тот кто жил в 90-е годы помнит, как люди одевшись в форму вооруженных сил страны заходили в банки и вскрывали все ячейки, похитив содержимое. Никто их не находил, а банк не несет никакой ответственности за сохранность содержимых ячеек. Вот такая сохранность и надежность.

Следовательно, надо смотреть на отечественных крупных деятелей, которые предпочитают хранить деньги в иностранной валюте и в зарубежных банках, видимо, это во много раз надежнее, чем сейфы, банковские ячейки на Родине.


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