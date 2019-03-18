Где найти реальные отзывы автосалонов?

Ни для кого не является секретом, что продажи автомобилей сокращаются, качество автомобилей ухудшается, как следствие, возникает проблема выбора правильного автосалона для покупки нового автомобиля. Ведь никому не хочется, чтоб автосалон, который продал вам автомобиль обанкротился, либо у вас возникли проблемы с гарантийным ремонтом, так как вдруг окажется, что исчезнувший автосалон продал вам автомобиль через третью "ООО-шку", которая никакого отношения к официальному дилеру не имеет. В данной заметке мы рассмотрим источники реальных отзывов об автосалонах.

Во-первых, реальный отзыв вы можете найти на сайте glassio.su. На данный момент на нем имеется немного отзывов, так как каждый отзыв фильтруется и проверяется как по IP адресам, так и по содержанию, чтоб это не оказался фиктивный отзыв очередного менеджера по рекламе того или иного автосалона.

Вторым источником отзывов об автосалоне являются YouTube-каналы юристов. Ярким примером подобного канала является YouTube канал "Yardrey", который ведет Андрей Подшивалов, оказывающий юридические услуги всем "кинутым" клиентам автосалонов. В качестве примера вывода на "чистую воду" автосалонов Audi в нашей стране прикрепляем разительное видео ниже. На сороковой минуте данного видео ролика вы можете наблюдать, как сотрудники автосалона разбивают гарантийный автомобиль клиента стоимостью более четырех миллионов рублей.

Третьим источником отзывов об автосалоне являются реальные клиенты, активно ведущие активно профили в Инстаграм. Абсолютно для этого не подходят любые группы и каналы социальных сетей Вконтакте, Facebook. Причина кроется в том, что большинство групп Вконтакте попросту не публикует негативные отзывы о тех или иных марках, так как они их рекламные партнеры. Официальные группы той же Volkswagen Russia жестко модерируются и вы можете проверить это самостоятельно - разместите 2-3 раза в комментариях к какому-либо посту видео с негативным отзывом об одном из автомобилей марок и вы получите бан на 1-2 недели.

Несмотря на кучу источников отзывов в Интернете об автосалонах, только трем из них на момент написания заметки можно доверять.