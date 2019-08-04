Где закупить оборудование, пресс-форму для производства?

Изготовление чего-либо требует вложений в оборудование. На сегодняшний день кузницей средств производства является Китай. Именно китайские производители изготавливают большинство станков, оборудования, на которых затем в мире выпускается продукция. Проблема китайского оборудования заключается в современности. Как правило, закупая китайское оборудование вы никогда не сможете выпустить на нем автомобиль Mercedes - все время будет получаться Cherry. Так где же закупать оборудование для производства?

Вначале вам необходимо определиться с рынком сбыта и с теми, с кем вы будете конкурировать. Одно дело, если вы будете все продавать в России и конкурировать с теми же китайскими производителями. Это вам легко удастся, так как те же пресс-формы для отливания пластмассовых изделий в Санкт-Петербурге вот здесь можно изготовить значительно дешевле, чем в Поднебесной. Пресс-формы - это основное расходное изделие станков для отливания пластиковых изделий под давлением. Они могут выдержать до 1 миллиона и более отливания, затем для сохранения качества выпускаемых изделий лучше закупить новые пресс-формы, либо начать выпускать какую-то новую модель.

К сожалению, закупив китайское оборудование вы сможете быть успешным только на отечественном рынке и тех же рынках ЕврАЗэс. Выйти на китайский рынок вам не удастся, так как он надежно защищен и ориентирован на экспорт. С качеством европейской продукции, выпуская товар на китайском оборудовании, сравниться вы не сможете.

Следовательно, если вы планируете выход на мировые рынки вам необходимо рассмотреть варианты закупки европейского оборудования. Если это будет оборудование для литья пластмассовых изделий пресс-формы для них вы можете заказать в той же ООО "Эй Пи Си Групп" из Санкт-Петербурга, что снизит конечную стоимость эксплуатации более высокотехнологичного оборудования. Следует помнить, что Китай обладает технологиями, которые актуальны вчера, а Европа и США - технологиями сегодняшнего и завтрашнего дня.