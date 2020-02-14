GeForce MX330 и GeForce MX350 основаны на архитектуре Pascal

GeForce MX330

Компания NVIDIA дорабатывает свои новые чипы GeForce MX330 и MX350, которые основаны на архитектуре «Pascal».MX330 - это второй ребрендинг компании MX150, основанный на 14 нм кремнии «GP108». Он оснащен 384 ядрами CUDA и до 2 ГБ памяти GDDR5, обладает 64-битной шиной памяти и TGP на уровне 25 Вт. NVIDIA увеличила тактовые частоты до 1531 МГц и 1594 МГц GPU Boost.

GeForce MX350

MX350, с другой стороны, основан на 14 нм кремнии «GP107», оснащен 640 ядрами CUDA и 2 ГБ памяти GDDR5 на той же ширине 64-битной шины, что и MX330, но имеет TDP 20 Вт, несмотря на то, что на 66% больше ядер CUDA, чем у MX330. Оба чипа легко справляются с неигровыми задачами на типичных ноутбуках 1080p / 1440p, но можно играть с разрешением от 720p до 1080p с настройками от низкого до среднего.