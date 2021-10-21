GeForce Now от Nvidia получает обновление RTX 3080

Nvidia запускает выделенные игровые модули RTX 3080 с низкой задержкой в ​​облаке до конца 2021 года. GeForce Now предложит доступ к тому, что Nvidia называет «самым мощным игровым суперкомпьютером из когда-либо созданных», для потоковой передачи компьютерных игр из Steam и Epic. Сегодня начинаются предзаказы для избранных участников GeForce Now.

Это важный момент для потоковой передачи игр, поскольку редко можно получить доступ в облаке с новейшими графическими процессорами, особенно к тем, которые геймеры на ПК все еще пытаются купить в магазинах. Nvidia также обещает невероятно низкую задержку для выделенных модулей RTX 3080 с производительностью, которая должна превзойти большинство игровых консолей, игровых ПК и конкурентов, таких как Google Stadia и Xbox Cloud Gaming (xCloud).

Вы сможете транслировать с разрешением до 1440p со скоростью 120 кадров в секунду на ПК и Mac и 4K HDR со скоростью 60 кадров в секунду на Shield TV от Nvidia. Вариант 4K по началу будет ограничен Shield TV, поскольку не все устройства потоковой передачи ТВ могут обрабатывать декодирование h.265, поэтому Nvidia сначала начинает со своего собственного устройства Android TV, а затем расширяется до другого оборудования на основе отзывов. Благодаря всему этому оборудованию Nvidia надеется значительно уменьшить задержку, к которой вы привыкли в сервисах потоковой передачи игр. Nvidia заявляет, что использование RTX 3080 в облаке должно привести к задержке менее 60 мс при 120 кадрах в секунду при игре в Destiny 2. Компания утверждает, что она превосходит задержку 93 мс, наблюдаемую с той же игрой, запущенной на Xbox Series X со скоростью 60 кадров в секунду, и задержку 175 мс в Xbox Cloud Gaming (xCloud).
Комментарии и отзывы GeForce Now
Портативный NASbook QNAP TBS-464, оптимизированный для SSD…
Портативный NASbook QNAP TBS-464, оптимизированный для SSDКомпания QNAP сегодня представила новый компактный NASbook TBS-464, оптимизированный для твердотельных на…
Безвентиляторный ПК-накопитель AWOW NY41S с Intel Celeron J4…
Безвентиляторный ПК-накопитель AWOW NY41S с Intel Celeron J4Накопитель для ПК AWOW NY41S оснащен процессором Intel Celeron J4105 с 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ в…
Партия обновлений для Apple будут доступны 25 октября…
Партия обновлений для Apple будут доступны 25 октябряСледующая партия обновлений программного обеспечения Apple для всех устройств выйдет ровно через неделю, …
Google собирается по умолчанию включить двухфакторную аутент…
Google собирается по умолчанию включить двухфакторную аутентВ мае Google объявил о планах включить двухфакторную аутентификацию или двухэтапную проверку по умолчанию…
Google прекращает использование службы Fiber TV…
Google прекращает использование службы Fiber TVGoogle объявила, что прекращает использование своей службы Fiber TV и вместо этого пользователям «модерни…
Проблемы с производительностью процессоров AMD Ryzen на Wind…
Проблемы с производительностью процессоров AMD Ryzen на WindAMD и Microsoft обнаружили две основные проблемы с Windows 11 на Ryzen. Во-первых, Windows 11 может увели…
NVIDIA DriveWorks 4.0 теперь доступна для загрузки…
NVIDIA DriveWorks 4.0 теперь доступна для загрузкиNVIDIA объявила о выпуске последней версии SDK NVIDIA DriveWorks 4.0, которую разработчики могут загрузит…
Apple выпускает релизную версию tvOS 15.1 Release Candidate …
Apple выпускает релизную версию tvOS 15.1 Release Candidate Apple выпустила для разработчиков tvOS 15.1 Release Candidate, программное обеспечение было выпущено вмес…
Лучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box SЛучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box S
Идей подарков на Новый год. Медиаплеер SBER SberBoxИдей подарков на Новый год. Медиаплеер SBER SberBox
Обзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизораОбзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизора
Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПКОбзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor