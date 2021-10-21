GeForce Now от Nvidia получает обновление RTX 3080

Nvidia запускает выделенные игровые модули RTX 3080 с низкой задержкой в ​​облаке до конца 2021 года. GeForce Now предложит доступ к тому, что Nvidia называет «самым мощным игровым суперкомпьютером из когда-либо созданных», для потоковой передачи компьютерных игр из Steam и Epic. Сегодня начинаются предзаказы для избранных участников GeForce Now.

Это важный момент для потоковой передачи игр, поскольку редко можно получить доступ в облаке с новейшими графическими процессорами, особенно к тем, которые геймеры на ПК все еще пытаются купить в магазинах. Nvidia также обещает невероятно низкую задержку для выделенных модулей RTX 3080 с производительностью, которая должна превзойти большинство игровых консолей, игровых ПК и конкурентов, таких как Google Stadia и Xbox Cloud Gaming (xCloud).

Вы сможете транслировать с разрешением до 1440p со скоростью 120 кадров в секунду на ПК и Mac и 4K HDR со скоростью 60 кадров в секунду на Shield TV от Nvidia. Вариант 4K по началу будет ограничен Shield TV, поскольку не все устройства потоковой передачи ТВ могут обрабатывать декодирование h.265, поэтому Nvidia сначала начинает со своего собственного устройства Android TV, а затем расширяется до другого оборудования на основе отзывов. Благодаря всему этому оборудованию Nvidia надеется значительно уменьшить задержку, к которой вы привыкли в сервисах потоковой передачи игр. Nvidia заявляет, что использование RTX 3080 в облаке должно привести к задержке менее 60 мс при 120 кадрах в секунду при игре в Destiny 2. Компания утверждает, что она превосходит задержку 93 мс, наблюдаемую с той же игрой, запущенной на Xbox Series X со скоростью 60 кадров в секунду, и задержку 175 мс в Xbox Cloud Gaming (xCloud).