Geely и Tencent разрабатывают технологию умных автомобилей

Китайский автопроизводитель Zhejiang Geely Holding Group, владеющий и долями в Volvo и Daimler, подписал соглашение о сотрудничестве с Tencent Holdings по разработке интеллектуальной кабины автомобиля и возможностей автономного вождения, которые автопроизводитель может использовать для своих умных автомобилей.

Производители автомобилей ищут инновационные способы сохранить свою нишу на фоне растущей потребности в интеллектуальных и автономных транспортных средствах по всему миру. Ожидается, что в этом быстро развивающемся и технологически ориентированном секторе обе компании будут совместно работать над проектированием и производством интеллектуальных кокпитов для автомобилей, что позволит им лучше реагировать на динамику появления мобильных и мобильных приложений, подходящих для автономного вождения.

Geely в последнее время вступает в партнерские отношения с ключевыми лидерами отрасли, продолжая свои планы по созданию производственных мощностей для умных автомобилей и автономных транспортных средств. Партнерство с Tencent - третье партнерство, заключенное Geely.

Tencent Holdings имеет доли в производителях электромобилей, Tesla и Nio, и разрабатывает интеллектуальные автомобильные технологии для более широкого применения.
Комментарии и отзывы Geely
Обзоры:
Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)
Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)
Лучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D KitЛучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D Kit
Новости:
Представлен объектив Зенитар 1.5/50 для байонета Sony E

Холдинг «Швабе» пополнил ассортимент мануальных объективов моделью «Зенитар 1.5/50», которая предназначен...
Объектив NiSi Sunstar 15mm f/4 оценен в $580

Компания NiSi Optics пополнила ассортимент широкоугольных объективов моделью Sunstar 15mm f/4, которая пр...
Компактная камера Leica CL2 будет стоить 2700 евро

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о втором поколении камеры Leica CL, которая получит байонет L-...
Обзор TP-LINK Tapo L510E, TP-LINK Tapo P100 и TP-LINK Tapo C200. Умный дом с интеграцией Яндекс.АлисаОбзор TP-LINK Tapo L510E, TP-LINK Tapo P100 и TP-LINK Tapo C200. Умный дом с интеграцией Яндекс.Алиса
Обзор AOC 24P2C. 24-дюймовый монитор для ноутбука с USB Type-CОбзор AOC 24P2C. 24-дюймовый монитор для ноутбука с USB Type-C
Лучшие TWS-наушники. LG TONE Free FN6Лучшие TWS-наушники. LG TONE Free FN6
Обзор Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer. Корпус для геймеров от геймеровОбзор Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer. Корпус для геймеров от геймеров
Обзор ASUS ROG Strix Z490-E Gaming. Материнская плата для игровой системы с Intel Core i5 и Core i7Обзор ASUS ROG Strix Z490-E Gaming. Материнская плата для игровой системы с Intel Core i5 и Core i7
Gigabyte P1000GM полностью модульный бло...
Gigabyte P1000GM полностью модульный блоGigabyte анонсировала блок питания P1000GM 80 PLUS Gold. Модель выполнена в компактном размере, длина все...
Новые Mac mini нельзя апгрейдить...
Новые Mac mini нельзя апгрейдитьКогда-то давно компьютеры Mac mini пользовались приличной популярностью у пользователей, так как этот ком...
AMD Ryzen 9 5950X оказался очень мощным...
AMD Ryzen 9 5950X оказался очень мощнымДлительное время на просторах интернета обсуждали новости о новом процессоре AMD Ryzen 9 5950X, который в...
Глобальная версия Redmi Watch на 15$ дор...
Глобальная версия Redmi Watch на 15$ дорНа сайте Giztop стала доступна для покупки глобальная версия смарт-часов Redmi Watch, которые в Китае оце...
Бюджетный смартфон OPPO A15s получит 4 Г...
Бюджетный смартфон OPPO A15s получит 4 ГВ сеть утекло рекламное изображение бюджетного смартфона OPPO A15s, который еще не был представлен официа...
ASUS представила видеокарты ROG Strix Wh...
ASUS представила видеокарты ROG Strix WhКомпания ASUS представила видеокарты серии GeForce RTX 30 в белом исполнении. ROG Strix White предлагает ...
Jonsbo анонсировала корпус UMX6 с ориги...
Jonsbo анонсировала корпус UMX6 с оригиКомпания Jonsbo представила компьютерный корпус Jonsbo UMX6 выполненный из алюминия. Корпус имеет серебри...
Samsung Galaxy M21 - получил обновление ...
Samsung Galaxy M21 - получил обновление Samsung постоянно доставляет обновления One UI на свои старые устройства. Теперь компания выпустила обнов...
Обзор HIPER GM800XXL. Коврик для мышки и...
Обзор HIPER GM800XXL. Коврик для мышки иНе так давно мы проводили тестирование игровых наушников HIPER HS-100 Accent. Сегодня продолжая изучение ...
Представлен игровой ноутбук Lenovo Legio...
Представлен игровой ноутбук Lenovo LegioКомпания Lenovo пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Legion Slim 7, которая появится в продаже...
Лучшие метеостанции. BRESSER TemeoTrend ...
Лучшие метеостанции. BRESSER TemeoTrend Домашние метеостанции — это компактные приборы используемые для определения климатических показателей как...
Провели первые тесты процессора AMD Ryze...
Провели первые тесты процессора AMD RyzeПосле анонса процессоров Ryzen 5000 на базе Zen 3 прошло около недели и уже стали появляться первые тесты...
Обзор Cooler Master MCA-U000R-KFVK01. Кронштейн для вертикальной установки видеокартыОбзор Cooler Master MCA-U000R-KFVK01. Кронштейн для вертикальной установки видеокарты
Обзор ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 10 GB (ZT-A30800D-10P). Сравнение с RTX2080 и RTX2080TiОбзор ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 10 GB (ZT-A30800D-10P). Сравнение с RTX2080 и RTX2080Ti
Обзор Edifier GS02. Внешняя звуковая карта с 7.1 звукомОбзор Edifier GS02. Внешняя звуковая карта с 7.1 звуком
Обзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблокаОбзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблока
Обзор T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB (TM8FPB001TOC310). Быстрый M.2 SSD с охлаждениемОбзор T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB (TM8FPB001TOC310). Быстрый M.2 SSD с охлаждением
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor