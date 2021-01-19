Geely и Tencent разрабатывают технологию умных автомобилей

Китайский автопроизводитель Zhejiang Geely Holding Group, владеющий и долями в Volvo и Daimler, подписал соглашение о сотрудничестве с Tencent Holdings по разработке интеллектуальной кабины автомобиля и возможностей автономного вождения, которые автопроизводитель может использовать для своих умных автомобилей.

Производители автомобилей ищут инновационные способы сохранить свою нишу на фоне растущей потребности в интеллектуальных и автономных транспортных средствах по всему миру. Ожидается, что в этом быстро развивающемся и технологически ориентированном секторе обе компании будут совместно работать над проектированием и производством интеллектуальных кокпитов для автомобилей, что позволит им лучше реагировать на динамику появления мобильных и мобильных приложений, подходящих для автономного вождения.

Geely в последнее время вступает в партнерские отношения с ключевыми лидерами отрасли, продолжая свои планы по созданию производственных мощностей для умных автомобилей и автономных транспортных средств. Партнерство с Tencent - третье партнерство, заключенное Geely.

Tencent Holdings имеет доли в производителях электромобилей, Tesla и Nio, и разрабатывает интеллектуальные автомобильные технологии для более широкого применения.