Geely планируют выпускать премиальные пикапы под брендом Radar

Китайский автомобильный гигант Geely запустит новый суббренд под названием Radar, который будет использоваться для пикапов, работающих на альтернативных источниках энергии. Напомним, что ранее Geely выпустила пикап Geely Farizon FX на базе кроссовера Atlas Pro.

Первая информация о бренде Radar появилась еще в ноябре 2021 года, когда стало известно, что Geely готовит линейку электрических пикапов премиум-класса. В апреле Geely подала заявку на регистрацию торговой марки Radar. Согласно просочившимся в сеть внутренним документам Geely, они планируют выпускать премиальные пикапы под брендом Radar, а официальная презентация состоится на этой неделе, 13 мая. Geely планирует к 2025 году продать 3,65 млн электромобилей, в том числе 650 000 автомобилей марки Zeekr.