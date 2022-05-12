Geely планируют выпускать премиальные пикапы под брендом Radar

Первая информация о бренде Radar появилась еще в ноябре 2021 года, когда стало известно, что Geely готовит линейку электрических пикапов премиум-класса. В апреле Geely подала заявку на регистрацию торговой марки Radar. Согласно просочившимся в сеть внутренним документам Geely, они планируют выпускать премиальные пикапы под брендом Radar, а официальная презентация состоится на этой неделе, 13 мая. Geely планирует к 2025 году продать 3,65 млн электромобилей, в том числе 650 000 автомобилей марки Zeekr.