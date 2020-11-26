Геймерам не хватает PS5

Спустя всего неделю после старта продажи стало ясно, что многим людям нужна PlayStation 5 (или Xbox Series X, если на то пошло), но консолей не хватает. В магазинах розничной продажи их просто нет, просто прийти в магазин и купить устройство с прилавка у вас не выйдет. Ситуация со складскими запасами PS5 была довольно плачевной с момента запуска, который состоялся 12 ноября в Северной Америке, и 19 ноября в Европе, и не пока что нет никаких признаков улучшения в ближайшее время. Тем не менее, Sony сообщила сегодня, что на подходе новые партии консолей, которые должны будут исправить ситуацию, особенно если вы планируете приобрести консоли до Нового года. Точных дат, конечно, никто не называет, так что придется подождать до конца месяца и только после этого говорить о возможности купить приставку.

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