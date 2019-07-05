Геймеры нашли намек на Red Dead Redemption 2 для ПК на сайте Rockstar

Rockstar до сих пор молчат о релизе PC-версии Red Dead Redemption 2, но официальный сайт студии дал геймерам надежду.

Пользователь Twitter с ником JakoMako51 забежал на страницу Social Club, которая посвящена играм Rockstar. Там он не увидел анонс PC-версии Red Dead Redemption 2, но обнаружил строчку в коде сайта, которая намекает на ее существование. «RDR2_PC_Accomplishments:’Accomplishments», видимо, атрибут относится к достижениям, ведь в этой же линии есть отсылки к трофеям и «ачивментам» для PS4 и Xbox One соответственно. Также отметит, что PC упоминается в качестве игровой платформы для GTA Online, а вот в строчке с Red Dead Online числится только PS4 и Xbox One. Это не значит, что скоро геймеры смогут поиграть в Red Dead Redemption 2 на компьютерах, но, видимо, Rockstar начала подготовку к выпуску порта. К тому же отсылки к PC-версии «светились» еще на консольном старте в приложении-компаньоне игры. Последний слух о Red Dead Redemption 2 для ПК прозвучал еще в мае, когда бывший сотрудник Rockstar добавил игру в свое резюме.