Геймерский моноблок Colorful iGame G-One оценен в $5000

Компания Colorful пополнила ассортимент моноблоков моделью iGame G-One, которая предназначена для геймеров. Новинка оснащается 27-дюймовым монитором с разрешением 2560:1440 пикселей, 95-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и 99-процентным охватом пространства sRGB, сертификацией HDR 400, углом обзора 178 градусов, шестиядерным процессором Intel Core i9-8950HK поколения Coffee Lake с одновременной обработкой до 12 потоков инструкций, тактовой частотой от 2,9 ГГц до 4,8 ГГц, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080, системой эффективного охлаждения, двухдиапазонным (2,4 / 5 ГГц) Wi-Fi и предустановленной операционной системой Windows 10.