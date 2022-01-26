General Motors построит третий завод по производству аккумуляторов для электромобилей в США

General Motors объявила об инвестициях в размере 7 миллиардов долларов в расширение своих мощностей по производству электромобилей в Мичигане, назвав это «крупнейшим инвестиционным объявлением в истории GM».

Компания потратит деньги на четыре производственные площадки, с планами создать 4000 новых рабочих мест и сохранить еще 1000 в штате. Инвестиции включают строительство нового завода по производству аккумуляторных батарей в Лансинге и переоборудование сборочного завода GM в Орионе для производства электромобилей Chevy Silverado и GMC Sierra. Последний завод станет вторым заводом GM по сборке полноразмерных электрических пикапов, первым из которых станет Factory Zero в Детройте. GM поставила цель к 2040 году стать компанией с нулевым выбросом углерода, что означает прекращение продаж легковых дизельных и бензиновых автомобилей к 2035 году. Таким образом, наличие готовых аккумуляторов является фундаментальной заботой GM в будущем.