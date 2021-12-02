Генеральный директор Intel просит правительство США о дополнительной поддержке

С тех пор, как в начале этого года к компании присоединился генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер, обстановка в Intel радикально изменилась, поскольку он стал серьезным посланием Intel, возвращающегося к своим корням как ведущему литейному предприятию и ведущему производителю микросхем. Однако в последнее время Гелсинджер, возможно, немного переступил порог, так как во время конференции в Калифорнии он официально заявил, что Intel заслуживает особого отношения со стороны правительства США в пользу некоторых своих конкурентов.

В то же время нетрудно понять, почему Intel считает, что правительство США должно отдавать предпочтение ей и другим американским компаниям, таким как Micron и Texas Instruments, а не Samsung и TSMC. Однако аргумент Intel заключается в том, что инвестирование в компании за пределами США означает, что деньги на НИОКР и интеллектуальная собственность уходят за границу, что не совсем верно, когда речь идет о литейных предприятиях. Гелсингер также жаловался на тот факт, что Samsung и TSMC получали крупные государственные субсидии в своих странах, и утверждал, что из-за этих субсидий Intel конкурирует с Кореей и Тайванем, а не с Samsung и TSMC. Гелсинджер назвал Тайвань «нестабильным местом» из-за нынешней ситуации между КНР и Тайванем.