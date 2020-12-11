Генеральный директор Intel с оптимизмом смотрит на 2021 год

Исполнительный вице-президент Intel Грегори Брайант побеседовал с аналитиками рынка из швейцарского банка "UBS" и "Yahoo!Финансы". В беседе обсуждались показатели продаж за прошлый год, а также прогноз на 2021 год.

Тот простой факт, что Intel имеет хорошие продажи, а ноутбуки и стационарные компьютеры находились в дефиците в связи с COVID-19, но все же объем проданных ноутбуков на базе Tiger Lake оказался на 30% больше, чем ожидали аналитики. Несмотря на то, что переход от настольных компьютеров к мобильным устройствам, безусловно, ускорился благодаря большому количеству людей, работающих дома, все еще существует потребность в настольных компьютерах в качестве высокопроизводительных рабочих станций или игровых PC. Третий квартал 2020 года показал лучшие показатели, чем предыдущий. Брайант упоминал, что наличие конкуренции указывает на то, что рынок PC еще далек от своего забвения. А прямые конкуренты от Apple и AMD, гарантируют, что на рынке будут появляться только лучшие товары. Таким образом, в настоящее время компания уверена в своей позиции на рынке.

Intel так же с оптимизмом смотрит на грядущий 2021 год. Новые процессоры Tiger Lake-H для мобильного рынка появятся в начале 2021 года, а Rocket Lake для стационарных компьютеров появится на рынке до конца первого квартала 2021 года. Alder Lake скорее всего появится в середине года. Процессоры будут использовать «гибридную» технологию Intel Hybrid, сочетая в себе «большие» Golden Coveи и «малые» Gracemont ядра: в специфических тяжёлых задачах будут задействоваться производительные «большие» ядра, а энергоэффективные «малые» ядра будут использоваться для базовых фоновых задач.

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