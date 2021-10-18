Генеральный директор Intel стремится вернуть Apple, производя более мощные чипы

Генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер дал интервью на канале HBO. В новом эпизоде ​​высокопоставленный чиновник и главный технологический корреспондент Axios, Ина Фрид обсуждают различные темы, в том числе переход Apple на микросхему, специально разработанную для линейки Mac. Гелсинджер заявил, что надеется вернуть себе гиганта из Купертино, со временем превзойдя Apple в этом сегменте с собственными чипами. В интервью он также добавил, что производитель чипов в прошлом спотыкался и будет упорно бороться, чтобы вернуть в бизнес Apple, производя чипы лучше, чем Apple. Для тех, кто не знает, Apple объявила о своем отказе от чипов Intel в пользу собственного для своей линейки Mac.