Генеральный директор Take-Two ведет переговоры о сделке с Microsoft Activision

По словам генерального директора Take-Two Interactive Стросса Зельника, мега-сделка между Microsoft и Activision будет иметь как преимущества, так и недостатки. Исполнительный директор сообщил инвесторам во время публикации последних доходов издателя за 3-й квартал 2022 финансового года. Много было сказано и написано о запланированном приобретении Microsoft издателя Activision-Blizzard, а во время вопросов и ответов Take-Two для инвесторов Зельника спросили о конкурентной среде, когда дело доходит до планов игровой подписки, если сделка между обеими компаниями состоится. По словам Зелника, в результате предстоящей сделки будут созданы две очень мощные компании-лидеры отрасли, и Take-Two по-прежнему будет одной из них.

Генеральный директор добавил, что присоединение Activision к Microsoft будет иметь преимущества, когда речь идет о маркетинге и привлечении талантов. Ожидается, что сделка между Microsoft и Activision будет закрыта в следующем году и находится в ведении Федеральной торговой комиссии США (FTC) .
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