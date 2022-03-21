Genesis представил новые клавиатуры Thor 303 RGB и TKL

Genesis Thor 303 RGB является преемником популярной модели Thor 300. Доступный в двух версиях, полноразмерной и TKL, он предоставляет пользователям возможность замены переключателей, а также подсветку RGB PRISMO. Клавиши обработаны по особой технологии, поэтому она прослужит геймерам долгие годы.

Genesis Thor 303 отличается простым эстетичным дизайном. Модель основана на прочной алюминиевой раме со сменными переключателями Outemu Blue. Они характеризуются высокой износостойкостью до 50 миллионов нажатий. Время реакции переключателей составляет 8 миллисекунд, а усилие срабатывания равно 55 g.

Клавиши Thor 303 RGB покрыты специальными колпачками, которые благодаря используемой технологии Double Injection выдерживают истирание даже после многих лет работы. Устройство также включает в себя функции переключения N-клавиш и горячей замены, так что пользователи могут самостоятельно менять клавиши на клавиатуре.

Производитель также включил светодиодную подсветку RGB с эффектом PRISMO. Пользователи могут выбрать соответствующий режим в прилагаемом программном обеспечении, которое также можно использовать для создания макросов и сохранения профилей. Thor 303 RGB также оснащен 11 мультимедийными клавишами.

Комментарии и отзывы Thor 303 RGB
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