Genesis представляет беспроводную механическую игровую клавиатуру Thor 660 TKL

Genesis Thor 660 — это беспроводная механическая клавиатура, оснащенная переключателями Gateron RED с ресурсом до 50 миллионов нажатий. Genesis Thor 660 имеет компактный размер (293 x 102 x 39 мм) с 61 клавишей и функцией одновременного нажатия N-Key. Накладки на клавиши изготовлены по технологии «Pudding PBT» с двойным впрыском, что обеспечивает долговечность.

Новая клавиатура Genesis оснащена аккумулятором емкостью 3000 мАч для беспроводной работы. В режиме Bluetooth Thor 660 обеспечивает низкую задержку (8 мс), радиус действия 10 м, а также возможность одновременного подключения к трем устройствам. С другой стороны, шнур USB Type-C длиной 1,5 м можно использовать для подключения к компьютеру через кабель.

В устройстве используется RGB-подсветка (16 млн цветов) с эффектом Prismo с 19 режимами подсветки. Производитель также предоставляет игровое ПО с функцией сохранения макросов до 13 мультимедийных клавиш, которые хранятся на встроенном накопителе. Клавиатура Genesis Thor 660 будет доступна для покупки в черном и белом цвете по рекомендованной розничной цене 69,99 евро / 79,99 долларов США.