Get фитнес-трекер

Корпус с защитой от попадания воды оснащён сканером отпечатков пальцев, чтобы утерянным устройством не смог воспользоваться посторонний. Беспроводная зарядка продолжительностью 60 минут обеспечивает до пяти дней автономной работы.Не требуется устройству и собственный дисплей: управлять им можно жестами и голосом. Get поддерживает работу с голосовыми помощниками Google Assistant, Siri, Cortana и Alexa. Get может отслеживать физическую активность и качество сна пользователя, напоминать о входящих уведомлениях с помощью вибрации и производить бесконтактные платежи по NFC.Get — изобретение основателя стартапа Deed Эдоардо Парини, разработавшего концепцию гаджета еще в 2015 году. Браслет обходится использует функцию костной проводимости — звук передаётся через браслет Get по костям запястья к кончику пальца, который пользователь прикладывает к своему уху. Такой подход позволяет устройству обойтись без динамика и разъема для наушников.Современные фитнес-трекеры немногим отличаются от умных часов: они оснащены дисплеем и представляют собой самостоятельное устройство со съемным ремешком. Европейский стартап Deed представил необычную разработку под названием Get — новинка в форме обычного браслета без экрана, динамиков и видимых элементов управления способна выполнять функции конкурентов с помощью необычной технологии.О стоимости новинки пока неизвестно.