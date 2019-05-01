Ghost Recon Wildlands станет временно бесплатной в честь выхода Operation Oracle

2019-05-01, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Ghost Recon Wildlands; [54]
Ubisoft анонсировала очередное обновление для Ghost Recon Wildlands вместе с бесплатными выходными.

Operation Oracle добавит в игру сюжетные задания. Оперативников отправят на типичную миссию по спасению, которая в итоге перерастет в нечто большее и перевернет «восприятие правды». Во время задания игроки встретится с Коулом Д. Уокером (Cole D. Walker), лидером Ghost Team, который также ищет истину. Задания Operation Oracle будут доступны после прохождения первой миссии Ghost Recon Wildlands.

Если же вы до сих пор не обзавелись копией игры, то у вас есть возможность оценить творение Ubisoft без лишних затрат. В Ghost Recon Wildlands пройдут «бесплатные выходные» для владельцев PlayStation 4, Xbox One и PC (Uplay). Игрокам откроют контент полной версии игры, включая дополнение Operation Oracle.

Пройдут «бесплатные выходные с 2 по 5 мая, а загрузить игру можно уже сегодня. Как обычно, накопленный прогресс сохраняется и переносится в полную версию игры после покупки. К тому же сейчас Ghost Recon Wildlands отдают со скидкой 48%.

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