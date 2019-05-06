Ghost Recon или Splinter Cell? Ubisoft намекнула на анонс новой игры

Ubisoft решила намекнуть геймерам о новом проекте, который покажут уже в мае 2019 года.

Еще в апреле 2018 года разработчики устроили мероприятие в Ghost Recon Wildlands, на которое пригласили Сэма Фишера. Вместе с агентом, игроки выполняли секретное задание, во время которого персонаж из Splinter Cell взламывал сайт SkellTech. Геймеры нашли ресурс в реальном мире, но на странице «компании» тогда показывали только трейлер. Теперь же SkellTech опубликовала приглашение на презентацию, которая пройдет 9 мая в 21:00 по киевскому времени.

Впервые компания «засветилась» в Ghost Recon Wildlan, то геймерам стоит ожидать анонс продолжения кооперативного шутера. В то же время это может быть намек на новую часть Splinter Cell, раз именно Сэм Фишер связан со SkellTech. Второй вариант выглядит правдоподобнее, ведь за последние месяцы слухи и комментарии о Splinter Cell стали чаще появляться в новостях, да и глава Ubisoft намекнул, что серия жива.