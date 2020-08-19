Ghost of Tsushima получит бесплатный сетевой режим

Популярный Ghost of Tsushima от Sucker Punch Productions получит совершенно новый многопользовательский режим осенью 2020 года - бесплатно.

В новом режиме игроки будут сотрудничать, чтобы нарезать жутких врагов в совместной сетевой игре. Это бесплатное обновление под названием Ghost of Tsushima: Legends не будет включать в себя главного героя истории Джин Сакаи и не будет продолжать его историю.

В игровом режиме основное внимание будет уделено четырем различным легендарным воинам. В Legends будут представлены локации и враги, вдохновленные японскими народными сказками и мифологией, что значительно отличается от однотонного тона сюжетной кампании.

В Legends игроки могут выбрать один из четырех классов персонажей: Самурай, Охотник, Ронин и Ассасин.