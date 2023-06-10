Ghostbusters: Spirits Unleashed выйдет на Nintendo Switch

У нас просто отличные новости для геймеров, которые предпочитают игровую консоль Nintendo Switch — уже в этом году на данной платформе выпустят ассиметричный мультиплеерный экшен Ghostbusters: Spirits Unleashed, который позволит вдоволь насладиться геймплеем в формате четыре против одного. Соответственно, можно будет объединиться с другими поклонниками франшизы «Охотники за привидениями» и попробовать свои силы в достаточно сложной, но увлекательной схватке. Важно отметить, что релиз кроссплатформенный, то есть играть можно по сети не только с теми, кто обладает консолью Nintendo Switch, но и с любыми другими игроками с любой игровой платформы. А учитывая, что проект вышел на ПК (Epic Games Store), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S и Xbox One, найти союзников не составит труда.

Также хотелось бы отметить, что адаптация видеоигры под платформу Nintendo Switch за счёт огромных усилий разработчиков получилась довольно продвинутой в техническом плане — игра будет работать при разрешении от 720р до 1080р на 30 кадрах в секунду, что является стандартом для данной платформы, так что можно будет сражаться с абсолютным комфортом. И, конечно, игра будет интересна не только в том случае, если вы поклонник франшизы. На самом деле проект интересен в первую очередь своим геймплеем, который позволяет насладиться командной работой и возможностью сражаться вместе с друзьями, веселиться и создавать необычные ситуации. Это того явно стоит.
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