Ghostrunner — мрачная смесь Cyberpunk 2077

Человечество ждет мрачное будущее, и польские разработчики из One More Level решили показать еще один сценарий развития.

Киберпанка много не бывает

По сюжету Ghostrunner, безымянный Архитектор построил город-башню, который стал новым убежищем для людей будущего. К сожалению, творец умер при загадочных обстоятельств. Как говорят разработчики, все знают правду, но никто не решается произнести ее вслух. Вместо Архитектора городом начал править Ключник, который решил разделить жителей по классам. В будущем ценность человека зависит от качества его имплантов, так что люди без крутых модификаций вынуждены жить в бедности и жестокости.

Когда ждать

Выйдет Ghostrunner на PlayStation 4, Xbox One и PC. Точной даты релиза разработчики не назвали.