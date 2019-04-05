Гибридная беззеркальная камера Panasonic Lumix G95

Компания Panasonic выпустила гибридную беззеркальную камеру Lumix G95.

Эта камера оснащена 20,3-мегапиксельным сенсором Micro Four Thirds с совершенно новым движком Venus и 5-осевой стабилизацией в кузове. Он может снимать со скоростью 9 кадров в секунду или 6 кадров в секунду с непрерывной автофокусировкой, а также записывать видео со скоростью 4 кадра в секунду или видео со скоростью 1080 кадров со скоростью до 120 кадров в секунду.

Вся эта технология втиснута в 536 граммовый герметичный корпус, который немного тяжелее, чем его предшественник, Lumix G85. Он сохраняет ту же форму DSLR, с большой рукояткой и множеством циферблатов для тактильного управления. Из нововведений, он приобрел порт для наушников поверх микрофонного входа, что необходимо для любых профессиональных видеооператоров. Panasonic Lumix G95 будет доступен с июня 2019 года, а стоимость его будет составлять 1200 долларов.